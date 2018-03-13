ЕС внес спиннеры в список опасных товаров

Европейская комиссия внесла в список непродовольственных товаров, которые могут представлять угрозу для здоровья, спиннеры. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что дети могут проглотить легко отделяемые мелкие части спиннера, а также пуговичные батареи, которые есть в моделях c подсветкой.

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В ЕК отметили, что в 2017 году через систему быстрого оповещения о представляющих опасность товарах прошло порядка 2 тыс. сообщений.

В прошлом году Роспотребнадзор по итогам проведенной экспертизы сообщил, что спиннеры не воздействуют на детскую психику.