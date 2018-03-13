Российские авиакомпании увеличили пассажироперевозки более чем на 10%

Российские авиакомпании в феврале текущего года увеличили перевозки пассажиров на 10,4%, до 6,73 млн человек. Об этом сообщается в материалах Росавиации.

Также стало известно, что пассажирооборот вырос на 12,6% до 17,2 млрд пассажирокилометров.

За январь-февраль авиакомпании перевезли 14,3 млн пассажиров, что на 12,4% больше, чем годом ранее.

Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщил, что Минтранс ожидает по итогам 2018 года рост объемов авиаперевозок на 10%.