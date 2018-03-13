Мень: власти ДФО справляются с отопительным сезоном

Глава Минстроя России Михаил Мень заявил, что в целом власти Дальнего Востока хорошо справляются с прохождением отопительного сезона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В целом мы видим, что сегодня региональные команды научились справляться с аварийными ситуациями быстро. Мы отслеживаем ситуацию внимательно. Было несколько сбоев, в Приморье был сбой — нам докладывали, что объемы топлива на весь сезон, а при смене власти выяснилось, что на неделю осталось. Потом разобрались, наказали виновных. В целом по ДФО ситуация, несмотря на сложности и разные ресурсы, … — справляются», — сказал Мень.

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Он также подчеркнул, что «куда приходят концессионеры — снижаются потери». Министр отметил что, концессия — не панацея, и это не значит, что все должны переходить на нее.

Ранее Мень сообщил, что текущий отопительный сезон проходит стабильно.