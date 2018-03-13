В Китае пообещали ужесточить наказание за интеллектуальное пиратство

Власти Китая ужесточат наказание за нарушения авторского права и введут одинаковую степень защиты для прав китайских и зарубежных компаний, передает Reuters со ссылкой на государственное ведомство интеллектуальной собственности КНР.

Представитель ведомства подчеркнул, что новые законы, которые обсуждались на ежегодной встрече в парламенте, обеспечат одинаковую степень защиты как большим компаниям, так и мелкому и среднему бизнесу.

Считается, что новые законы обсуждаются из-за обвинений со стороны США в многочисленных кражах интеллектуальной собственности в Китае.