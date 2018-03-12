Путин объяснил главную причину стагнации переговоров внутри ВТО
Президент России Владимир Путин заявил, что главной причиной стагнации переговоров внутри Всемирной торговой организации (ВТО) является попытка ряда стран оказывать поддержку собственному сельскому хозяйству, сообщает RNS.
«Все споры в рамках Всемирной торговой организации, они же все вокруг сельского хозяйства крутятся. В чем они заключаются? Страны с развитой экономикой никак не хотят услышать страны с развивающейся экономикой и создают такие условия, которые генерируют каждый год нищету на мировом рынке среди производителей сельхозпродукции прежде всего, а потом готовы выдавать им помощь через всякие институты ООН, вместо того, чтобы оказать содействие в развитии их сельхозпроизводства и вместо того, чтобы, ограничить скрытую и открытую поддержку своего собственного сельского хозяйства. Вот это главная причина того, что все переговоры в рамках ВТО стагнируют уже много-много лет, зашли в тупик по сути», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.
По его словам, Россия будет поддерживать собственного производителя, не нарушая правил ВТО.