Путин призвал провести инвентаризацию сельхозземли и наладить ее оборот

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно провести инвентаризацию сельхозземли и наладить ее оборот. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нужно, конечно, проводить эту инвентаризацию и наладить нормальный оборот земли с учетом того, что нами много земли получено, но по прямому назначению не используется», — сказал Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

Ранее сообщалось, что президент анонсировал возвращение нормы по выделению сельхозземель фермерам без тендера.