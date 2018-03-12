Порошенко рассказал о запуске плана взыскания средств с «Газпрома»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина подготовила юридические планы по взысканию средств с «Газпрома». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы выиграли кейс по транзиту и $4,6 млрд — это объем убытка, который российский «Газпром» должен компенсировать Украине… «Газпром» тянет с выплатами по решению суда средств в пользу «Нафтогаза». Это абсолютно бесперспективно. Деньги будут уплачены. Более того, почти полмиллиона долларов ежесуточно «Газпром» заплатит санкций за каждый день задержки платежа», — сказал Порошенко.

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Он подчеркнул, что были даны соответствующие поручения.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что «Газпром» должен полностью выполнять свои обязанности по поставкам газа на Украину.