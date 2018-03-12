Кабмин намерен ужесточить регулирование рынка пива

Правительство прорабатывает вопрос маркировки пива и пивных напитков. Об этом пишет газета «Известия».

Как стало известно, создание системы отслеживания этих напитков поручено Минфину и заинтересованным ведомствам.

«Предполагается, что благодаря введению системы удастся решить вопросы отчетности производителей и продавцов пива. В свою очередь потребители смогут получить гарантию продажи в магазинах исключительно легальных напитков», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что производителей пива обяжут получать лицензию.