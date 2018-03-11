Порошенко заявил о росте капитальных инвестиций на Украине

Президент Украины Петр Порошенко в твиттере заявил, что капитальные инвестиции в стране за 2017 год выросли на 21%.

«По данным Государственной службы статистики, капитальные инвестиции на Украине за 2017 год выросли на 21% против 18% за 2016 год. Это свидетельство веры инвесторов в Украину», — написал Порошенко.

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Он также добавил, что согласно данным венчурного фонда AVentures Capital, общий объем инвестиций в украинские IT-компании в 2017 году составил $265 млн, что в 3,3 раза выше прошлогоднего показателя.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до €1 млрд для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.