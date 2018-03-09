В Японии прокомментировали введение пошлин на алюминий и сталь со стороны США

В МИД Японии выразили сожаление, после того как США решили ввести пошлины на импорт стали и алюминия, а также отметили, что это может отразиться на отношениях США с Всемирной торговой организацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вызывает сожаление решение президента США об ограничении на импорт стали и алюминия в виде повышения таможенных пошлин на них для всех стран, за исключением Канады и Мексики. Эти меры могут оказать влияние на экономические отношения США и Японии, которые являются союзниками, а также и на мировую экономику», — говорится в заявлении.

Реклама

Также в сообщении отмечается, что японская сторона изучит влияние пошлин на свои предприятия и проверит, как они соотносятся с соглашениями Всемирной торговой организации.

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что введение пошлин на импорт стали и алюминия в США может спровоцировать невыгодную для всех сторон торговую войну, а также рассказал о возможных ответных мерах со стороны Европейского союза.