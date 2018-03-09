Источник: министр энергетики России обсудил с ЕК ситуацию с «Газпромом» на Украине

Заместитель президента Европейской комиссии Марош Шефчович и министр энергетики России Александр Новак провели переговоры о ситуации с активами «Газпрома» на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

«Министр Новак связался с вице-президентом Шефчовичем. Еврокомиссия предпринимает шаги для установления фактов в контакте с украинскими властями. Мы остается в тесном контакте с обеими сторонами», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что Украина приступила к аресту активов «Газпрома».