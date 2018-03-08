Киев заявил о начале поисков зарубежных активов «Газпрома»

МИД Украины поручил своим посольствам выяснить, где могут находиться активы «Газпрома». Об этом в эфире «Пятого канал» сказала замглавы украинского министерства Елена Зеркаль, передает УНИАН.

«Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать – где, что есть у «Газпрома», – сказала Зеркаль.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о начале описи и ареста имущества, принадлежащего «Газпрому», в рамках исполнительного производства по делу о «злоупотреблении монопольным положением на рынке».