Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 20 по 26 февраля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 0,6%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедший период цены на пшено выросли на 0,8%, куриные яйца — на 0,7%, на сливочное масло и сахар-песок — 0,2%.

Реклама

Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 0,8%, куры и свинина — на 0,4%, мороженая неразделанная рыба, сыры, вермишель, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, карамель и чай — на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%: на картофель, белокочанная капуста и морковь подорожали на 2,3-2,9%.

Цены на автомобильный бензин не изменились.