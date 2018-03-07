Мантуров рассказал о сроках принятия постановления об индексации утильсбора
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство ожидает принятия постановления об индексации утильсбора до конца марта. Об этом сообщает RNS.
«Я надеюсь, что, наверное, до конца месяца», — сказал Мантуров.
Он подчеркнул, что данный документ был внесен на прошлой неделе.
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«Мы согласовали, у нас были расхождения по ряду номенклатур, мы полностью согласованный документ внесли еще на прошлой неделе», — добавил Мантуров.
Ранее в Минпромторге сообщили, что индексация утильсбора не приведет к увеличению стоимости производимых в России автомобилей.