Клименко не исключил появления крипторубля

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что создать крипторубль в России можно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С практической точки зрения криптовалюта — это будут электронные деньги. У нас сейчас уже есть бумажные и металлические деньги. Если кто читает фантастику, помните, там по галактике бегают люди, у них чипы, и у них есть миллиарды галактических денег. Это нормальная и легальная история, можно напечатать триллиард бумажных и цифровых … (рублей – «Газета.Ru»). Но у него (крипторубля – «Газета.Ru) будет один недостаток: … у него будут только затраты», — сказал Клименко.

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Он подчеркнул, что Банк России может выпустить крипторубль, однако смысла в этой инициативе нет.

«Я разговаривал с ЦБ, они просто в этой истории не видят сакрального смысла. Может выпустят, может — нет. Слово «крипто» хорошо звучит, но это будут те же деньги, просто в форме цифровой записи», — добавил Клименко.

Ранее сообщалось, что в Минкомсвязи предложили создать в России биржу по обмену криптовалют.