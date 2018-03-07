Банк России принял решение ужесточить регулирование потребкредитов

Банк России намерен ужесточить регулирование необеспеченных потребительских ссуд. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как стало известно, ЦБ планирует внести изменения в шкалу коэффициентов риска по потребкредитам, используемых для расчета нормативов достаточности капитала. Коэффициент риска 1,1% будет установлен для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) 15–20%, и 1,2% для потребительских кредитов с ПСК 20–25%.

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Новая шкала будет применяться к кредитам, выданным после 1 мая текущего года.

Ранее сообщалось, что российские банки увеличили выдачу потребкредитов более чем на 20%.