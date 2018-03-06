Forbes оценил потери Трампа за год президентства

Президент США Дональд Трамп за год президентства потерял $400 млн, пишет Forbes.

В ежегодном рейтинге богатейших людей мира Трамп занял 766-е место. Его состояние уменьшилось до $3,1 млрд.

Частично причиной падения состояния президент США издание видит ситуацию на рынке, однако отмечается, что неоднозначность личности президент США также сыграла свою роль.

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К сокращению состояния Трампа привело падение стоимости «Трамп-тауэр» в центре Нью-Йорка на $41 млн. Другая коммерческая недвижимость Трампа также пострадала из-за падения спроса на аренду.

В списке 400 богатейших людей Forbes в 2017 году Трамп занимал 248 место.

В октябре прошлого года сообщалось, что состояние Трампа за год уменьшилось на $600 млн/