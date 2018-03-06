Petrobras сообщила о желании расширить сотрудничество с Россией

Глава бразильской государственной компании Petrobras Педро Паренте заявил, что компания хотела бы расширить сотрудничество с Россией в энергетическом секторе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отношения с Россией могли бы быть более масштабными, и мы будем счастливы рассмотреть такую возможность. Но часть обсуждений должна проходить на уровне правительств, а обсуждения с нами должны быть на уровне компаний. Если какая-либо российская компания захочет обсудить с нами идеи партнерства, мы точно рассмотрим их», — сказал Паренте.

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Он также добавил, что компания хотела бы расширить сотрудничество с Россией и в газовой сфере.

Ранее сообщалось, что норвежская Statoil договорилась с бразильской Petrobras о приобретении доли в проекте разработки нефтегазового месторождения Roncador за $2,9 млрд.