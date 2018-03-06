Кабмин выделил 10 млрд рублей на дооснащение детских поликлиник

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление и распоряжение, касающиеся бюджетных ассигнований на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Из резервного фонда правительства России выделяются средства в размере 10 млрд рублей на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями», — говорится в документе.

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В частности, 9,65 млрд рублей выделяется Минздраву России на предоставление субсидий субъектам Федерации для софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций.

Еще 350 млн рублей выделяются Федеральному медикобиологическому агентству на развитие материально-технической базы подведомственных детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство 1 марта приняло решение о дополнительном финансировании здравоохранения.