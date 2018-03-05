Путин заявил о двукратном росте заказов на российское вооружение

Президент России Владимир Путин заявил, что портфель заказов на российское вооружение в 2017 году вырос в два раза, передает РИА «Новости».

«География нашего сотрудничества по линии ВТС постоянно расширяется, а число партнеров уже превышает сто государств. По итогам прошлого года объем подписанных контрактов вырос почти в два раза и превысил $16 млрд. Сейчас портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет более $45 млрд», — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что на партнеров России в сфере ВТС оказывается «беспрецедентное и неприкрытое» давление.