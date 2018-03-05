Путин: на партнеров России в сфере ВТС оказывается «беспрецедентное и неприкрытое» давление

Президент России Владимир Путин заявил, что на страны-партнеры России в военно-технической сфере оказывается «беспрецедентное и неприкрытое давление», передает РИА «Новости».

«Не секрет, что на государства, которые хотят сотрудничать с Россией в военно-технической сфере, оказывается беспрецедентное и неприкрытое давление. Его цель — не только устранить конкурента на глобальном оружейном рынке, но и подорвать обороноспособность отдельных государств, увеличить из отставание в военной области», — сказал Путин на заседании комиссии по ВТС.

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Также президент отметил, что число партнеров России в сфере ВТС постоянно растет.

Ранее сообщалось, что Путин проведет заседание комиссии по ВТС 5 марта.