Дворкович рассчитывает на рост пассажирских перевозок авиакомпаний России

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что объем пассажирских перевозок авиакомпаний России по итогам 2018 года будет выше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В любом случае, есть уверенность, что в этом году пассажиров будет перевезено еще больше, чем в предыдущие годы», — сказал Дворкович.

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Он подчеркнул, что в 2017 году авиационная отрасль России продемонстрировала самые высокие показатели за всю историю.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что были утверждены новые правила предоставления субсидий авиакомпаниям из бюджета.