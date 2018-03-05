Путин призвал ФСБ к борьбе с обкрадывающими государство коррупционерами

Президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ должна продолжать эффективно бороться с коррупцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рассчитываю, что вы продолжите активную результативную работу и по такому значимому для общества и страны направлению, как борьба с коррупцией. При участии ФСБ России за последнее время проведена целая серия эффективных операций против коррупционеров и коррупционных сообществ, в том числе в отношении тех, кто паразитировал на экономике, системе ЖКХ, бюджетных ресурсах, обкрадывал и государство, и граждан», — сказал Путин на коллегии ФСБ.

Ранее сообщалось, что президент обратился к Генпрокуратуре и потребовал усилить противодействие коррупции.