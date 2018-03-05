Медведев рассказал о необходимости субсидирования авиаперелетов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что были утверждены новые правила предоставления субсидий авиакомпаниям из бюджета. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хотел бы обратить внимание на утверждение новых правил предоставления субсидий авиакомпаний из федерального бюджета, чтобы, в целом, это их основная задача, полеты для жителей нашей страны были более доступными, мы этим занимаемся, в последние годы был принят целый ряд организационных и экономических решений для достижения лучшей доступности полетов, выделены были приоритетные регионы, с точки зрения развития воздушных перевозок, это и Дальний Восток, и Калининград, в силу особого статуса этого региона, и Крым», — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что по каждому из указанных направлений ранее действовали свои программы субсидирования.

«По понятным причинам, необходимость в субсидировании подобных перелетов будет оставаться еще очень долгое время, поскольку масштабы страны таковы, что перелеты на такие расстояния — они в любом случае стоят дороже, нежели перелеты в границах европейских государств, или каких-то иных, и соответственно, это далеко не всегда под силу нашим гражданам», — пояснил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что он ждет предложений от авиакомпаний по развитию авиарынка.