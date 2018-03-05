МЭА зафиксировало рекордно низкие инвестиции в геологоразведку в 2017 году

Мировые затраты на геологоразведку в 2017 году оказались рекордно низкими с 2005 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Международного энергетического агентства (МЭА).

«В то время как общий объем инвестиций в добычу нефти в прошлом году практически не изменился, расходы на разведку сокращаются третий год подряд — $41,7 млрд, это самый низкий уровень с 2005 года. Неудивительно, что количество найденной нефти в мире упало до еще одного рекордного минимума — до менее чем 4 млрд баррелей», — заявили в МЭА.

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Эксперты подчеркнули, что такое малое количество нефти в мире не находили с 1930-х годов.

Ранее МЭА рассказало, когда рост добычи нефти в России достигнет пика.