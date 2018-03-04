Министр торговли США не увидел ничего удивительного в повышении пошлин на сталь и алюминий

Министр торговли США Уилбур Росс считает, что решение об увеличении ввозных пошлин на сталь и алюминий не должно никого удивлять. Об этом политик сказал в интервью телеканалу NBC.

«Решение не было внезапным. Президент с 2016 года (времени предвыборной кампании — «Газета.Ru») говорил, что нужно что-то сделать в соглашениях по алюминию. Почти год назад он дал указание министерству торговли провести исследования по стали и алюминию. Были межведомственные исследования до того, как они были обнародованы. Поэтому спустя год приготовлений, не думаю, что кто-то должен быть шокирован», — сказал Росс.

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Министр подчеркнул, что считает это решение одним из самых последовательных, с которыми он сталкивался за все время своей политической карьеры.

Ранее повышение ввозных пошлин вызвало неоднозначную реакцию во многих странах. Решение Соединенных штатов вызвало обеспокоенность в Москве, Европейской комиссии, Китае.