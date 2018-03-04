Порошенко заявил о стабилизации ситуации с газом на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа в стране стабилизировалась. Об этом он написал в твиттере.

«Сегодня у нас стабильная ситуация с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт. Есть резкое увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии. Дефицит состоянию на сейчас полностью покрыт», — написал Порошенко.

Ранее на Украине ограничили потребление газа из-за его нехватки. В связи с этим были закрыты вузы и школы.