СМИ: непогода наносит ущерб британской экономике в размере $1,4 млрд в день

Морозы и снегопады принесли ущерб экономике Великобритании в размере не менее $1,4 млрд в сутки. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, убытки одной строительной индустрии за три самых холодных дня недели составили до $2,76 млрд, в связи с тем, что многие рабочие в сфере строительства покинули свои посты из-за минусовой температуры.

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Непогода также парализовала работу железнодорожных и авиарейсов, а снег привел к блокировке автодорог, что не позволило многим людям добраться до мест работы.

Из-за этого опустели многие магазины, кафе, рестораны и прочие предприятия сферы обслуживания, а также учреждения культуры, развлечений и спорта.

Ранее СМИ сообщили, что Россия поставит сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Ямал-СПГ» НОВАТЭКа в Великобританию на фоне прихода в Европу шторма «Эмма».