FT: в Великобританию доставят российский сжиженный газ

Россия поставит сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Ямал-СПГ» НОВАТЭКа в Великобританию на фоне прихода в Европу шторма «Эмма». Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, партия российского СПГ будет доставлена в Великобританию компанией Royal Dutch Shell. 6 марта компания доставит газ в регазификационный терминал в Милфонд Хэйвен, откуда его отправят потребителям.

Реклама

Однако, компания НОВАТЭК, являющаяся основным владельцем завода «Ямал-СПГ», и Royal Dutch Shell отказались комментировать эту информацию.

Ранее заместитель председателя правления НОВАТЭК Марк Джетвей рассказал, когда будет запущена вторая очередь «Ямала СПГ».