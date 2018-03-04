Россия и Украина готовы контактировать с ЕК по вопросам газа

Россия и Украина готовы находиться в тесном контакте с Еврокомиссией по газовым вопросам, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЕК.

«Украина и Россия подтвердили свою готовность оставаться в тесном контакте с Еврокомиссией», — заявил источник агентства.

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По его словам, вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович проинформирован о намерении «Газпрома» прервать контракты с «Нафтогазом».

Он также добавил, что все обязательства по поставкам и транзиту природного газа из России через территорию Украины в страны Евросоюза выполняются.

Ранее министр энергетики России Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович обсудили транзит газа из России в ЕС.