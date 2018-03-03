Новак обсудил с Шефчовичем транзит газа из России в ЕС

Министр энергетики России Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович провели телефонный разговор, в ходе которого Шефчович передал обеспокоенности Украины по итогам Стокгольмского арбитража, передает РИА «Новости».

«Состоялся телефонный разговор Новака и Шевчовича. Шефчович передал обеспокоенности украинской стороны, возникшие по итогам Стокгольмского арбитража. Министр Новак заверил, что транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом», — сообщили в Минэнерго.

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В министерстве отметили, что Новак и Шефчович подтвердили готовность поддерживать тесный контакт.

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