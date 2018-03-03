В Москве прошло заселение первых жильцов в рамках реновации
В Москве состоялось первое заселение жильцов в рамках программы реновации, передает РИА «Новости».
«В новые квартиры переехали три семьи из домов 3 и 5 по улице Константина Федина», — сообщили представители департамента имущества Москвы.
Семьи переехали в дом 62б на улице 5-я Парковая. Координацией переезда занимались сотрудники префектуры Восточного административного округа, помощь в организации оказали представители управы района.
Ранее сообщалось о первом собственнике квартиры по программе реновации.