В Москве прошло заселение первых жильцов в рамках реновации

Артем Геодакян/ТАСС

В Москве состоялось первое заселение жильцов в рамках программы реновации, передает РИА «Новости».

«В новые квартиры переехали три семьи из домов 3 и 5 по улице Константина Федина», — сообщили представители департамента имущества Москвы.

Семьи переехали в дом 62б на улице 5-я Парковая. Координацией переезда занимались сотрудники префектуры Восточного административного округа, помощь в организации оказали представители управы района.

Ранее сообщалось о первом собственнике квартиры по программе реновации.