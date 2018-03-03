Источник: компания зятя Трампа искала инвестиции в Катаре

Риэлторская компания, которой владеет семья Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, обращалась за инвестициями в министерство финансов Катара в 2017 году, сообщает издание The Intercept со ссылкой на источники.

По данным источников, отец Джареда Кушнера Чарльз, который является управляющим компании Kushner Companies, встречался с министром финансов Катара Али Шерифом аль-Эмади в апреле 2017 года. Событие произошло за несколько недель до начала экономической блокады Катара со стороны Соединенных штатов. Сообщается, что на встрече Чарльз Кушнер предложил аль-Эмади инвестировать в строительство по адресу Пятое авеню, 666 в Нью-Йорке.

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Источники отмечают, то встреча длилась около получаса и на ней также присутствовали советники обеих сторон.

В издании подчеркнули, что Чарльз Кушнер ранее получал инвестиции из катарских источников, однако ранее не поступало сведений о том, что он вел переговоры напрямую с министром финансов Катара.

Представитель Kushner Companies на запрос издания заявила, что в данный момент компания «не ведет бизнес с какими-либо иностранными фондами».

Ранее сообщалось, что зятю Трампа понизили уровень доступа к секретным данным.