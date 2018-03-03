В Госдепе ожидают от «Газпрома» возобновления поставок газа на Украину

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила о том, что американская сторона рассчитывает на возобновление «Газпромом» поставок газа на Украину. Об этом она написала в своем твиттере.

«Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что «Газпром» будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража», — заявила Науэрт.

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По ее словам, Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа.

Ранее председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания была вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом».