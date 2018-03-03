Против строительства «Северного потока — 2» выступили немецкие экологи

В ФРГ представители экологического объединения Nabu решили обратиться в суд для того, чтобы не допустить строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах страны. Об этом пишет Spiegel.

Отмечается, что экологи видят опасность в том, что газопровод будет проходить через морские природоохранные зоны, что создаст опасность для существования морских животных.

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«Зачем строить трубопровод, через который будут осуществляться поставки газа в течение 50 лет? Это приведет лишь к тому, что десятилетия будет существовать конкуренция в отношении возобновляемых источников энергии и возникнет угроза достижения согласованных климатических целей», — заявил эксперт Nabu Ким Детлофф.

Также издание обращает внимание на то, что не все европейские страны поддержали проект.

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 ожидает получить разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Германии через несколько недель.