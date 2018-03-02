В Еврокомиссии заявили о возможности торговой войны из-за пошлин США

Вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен предупредил о риске торговой войны из-за возможности введения США новых пошлин на ввоз стали и алюминия. Об этом он написал в твиттере.

«Существует серьезный риск глобальной торговой войны, так как и другие экономики могут предпринять защитные меры для защиты своих рынков», — написал Катайнен.

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Он отметил, что такой ситуации лучше избежать, так как торговую войну трудно остановить, если она началась.

Ранее сообщалось, что Москва обеспокоена планами США ввести пошлины на сталь и алюминий.