Премьер Украины раскритиковал главу «Нафтогаза»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал главу «Нафтогаза» Андрея Коболева за недостаточные запасы газа в подземных хранилищах, однако заявил, что не видит оснований для его отставки, сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, «Нафтогаз» должен был бы предусмотреть и четко понимать, что в таких ситуациях нужно создавать запасы при таких неопределенных ситуациях», — сказал Гройсман.

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Он отметил, что компания «должна лишь исправить ситуацию и сделать выводы на будущее».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» не будет разорван.