«Укртрансгаз» предупредил ЕС о возможных проблемах с поставками газа

«Укртрансгаз» предупредил Евросоюз о возможных проблемах с транспортировкой газа. Об этом украинская госкомпания написала в своем твиттере.

«Укртрансгаз», как оператор газотранспортной системы, срочно сообщил в мониторинговую миссию Еврокомиссии о том, что безответственные действия «Газпрома» в последние дни создают значительные риски для обеспечения бесперебойной транспортировки газа как для европейских, так и для отечественных потребителей», — говорится в сообщении.

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2 марта «Газпром» заявил о расторжении контрактов с украинским «Нафтогазом».

Также сообщалось, что «Нафтогаз» заключил срочный контракт на поставку газа с польской PGNiG.