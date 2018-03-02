Дворкович: ввод ограничений на ввоз белорусского молока могут снова отложить
Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что ввод ограничений на ввоз в Россию молока из Белоруссии может быть еще отложен, сообщает РИА «Новости».
«Могут быть», — сказал Дворкович, отвечая на вопрос, могут ли быть перенесены сроки ввода ограничений.
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Он отметил, что переговоры между российскими и белорусскими ведомствами по этому вопросу продолжаются.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на разрешение спора по молоку.