Дворкович: ввод ограничений на ввоз белорусского молока могут снова отложить

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что ввод ограничений на ввоз в Россию молока из Белоруссии может быть еще отложен, сообщает РИА «Новости».

«Могут быть», — сказал Дворкович, отвечая на вопрос, могут ли быть перенесены сроки ввода ограничений.

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Он отметил, что переговоры между российскими и белорусскими ведомствами по этому вопросу продолжаются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на разрешение спора по молоку.