Силуанов: изменения порядка взимания налога на имущество физлиц не ожидается

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что предложение президента России Владимира Путина уточнить расчет налога на имущество физлиц не предполагает изменения порядка взимания этого налога. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Речь идет не об изменении порядка взимания налога на имущество, потому что это региональный налог, и ставки устанавливают субъекты РФ по имуществу предприятия, а по имуществу физических лиц — вообще муниципалитеты», — сказал Силуанов.

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По его словам, «здесь речь идет об уточнении порядка расчета кадастровой стоимости с тем, чтобы действительно эта кадастровая стоимость была не выше рыночной».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости повысить доступность жилья для россиян.