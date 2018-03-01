США вводят пошлины на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я принял решение о введении 25% пошлин на сталь и 10% на алюминий. Это (пошлины) будет (действовать) в течение длительного периода времени», — сказал Трамп.

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Он также отметил, что соответствующие меры будут предприняты на следующей неделе.

«Наша сталелитейная и алюминиевая промышленность (а также и многие другие) в течение десятилетий уничтожались несправедливыми условиями торговли и непродуманной политикой (торговых отношений) со многими странами», — прокомментировал Трамп свое решение в твиттере.

По его словам, США не должны допустить того, «чтобы нашей страной, компаниями и рабочими пользовались и в дальнейшем».

Летом 2017 года СМИ сообщили, что Дональд Трамп может начать мировую торговую войну из-за импорта стали.