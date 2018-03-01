«Газпром» улоложил почти половину морской части «Турецкого потока»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания уложила 910 км «Турецкого потока», что составляет около 49% морского участка газопровода. Об этом сообщает Anadolu.

«Более 910 километров газопровода было проложено на морском участке проекта. 49% морского участка проекта завершено. Газ по первой нитке проекта будет поставляться на турецкий рынок в рамках существующих контрактов», — сказал Миллер.

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Он также добавил, что все необходимые разрешения от турецкого правительство для строительства газопровода получены.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, для чего нужен «Турецкий поток».