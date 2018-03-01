Ткачев назвал условие для снятия запрета на ввоз молока из Белоруссии

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что российские специалисты проверят белорусских производителей молока, у которых были выявлены нарушения, и в случае их устранения Россия готова отменить вводимые ограничения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я дал поручение Россельхознадзору направить туда инспекторов для проведения оперативной проверки всех поставщиков, где были выявлены нарушения. Если мы удостоверимся, что продукция безопасна, то мы снимем все вопросы… Для нас главное — обеспечить безопасность поставляемой в Россию продукции», — сказал Ткачев.

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По его словам, предлагается ограничить ввоз не всей белорусской молочной продукции, а лишь отдельных ее видов.

Ткачев также отметил, что вводимые ограничения не коснутся готовой молочной продукции из Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не оставит без ответа вопрос ограничения поставок белорусского молока в Россию.

В конце февраля Россельхознадзор отсрочил запрет на поставку молочной продукции из Белоруссии до 6 марта.