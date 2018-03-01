ЦБ: инфляционные ожидания россиян обновили исторический минимум

Инфляционные ожидания населения России на следующие 12 месяцев снизились в феврале до 8,4%, обновив исторический минимум. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«В феврале 2018 года прямая оценка ООО «инФОМ» инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, продолжила уменьшаться в соответствии со сложившимся трендом на снижение. Ее значение обновило минимальный уровень за всю историю наблюдений (8,4% по сравнению с 8,9% в январе)», — говорится в документе.

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По данным регулятора, ожидания респондентов относительно инфляции к концу 2018 года и в трехлетней перспективе остались оптимистичными.

Ранее сообщалось, что замедление инфляции в 2017 году повысило оптимизм россиян до рекордного уровня за три года.