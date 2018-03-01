В Ярославской области и Республике Саха появятся программы льготного лизинга

В Ярославской области и Республики Саха во второй половине 2018 года будут учреждены региональные лизинговые компании (РЛК) для малых и средних компаний. Об этом сообщается в пресс-релизе Корпорации МСП.

Сообщается, что РЛК будут организованы в форме акционерных обществ. Размер уставного капитала каждой компании составит 2 млрд руб. Из них 1,5 млрд руб. будут внесены Корпорацией МСП, остальные средства поступят из регионального бюджета. Организации будут предоставлять малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям льготный лизинг под промышленное и высокотехнологичное оборудование, а также оборудование для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

В рамках договоров лизинга предусмотрено финансирование в размере от 5 млн до 200 млн руб. сроком до 60 месяцев. Ставки по лизинговым контрактам составят 6%. Отмечается, что первоначальный взнос по договору лизинга составляет 15%.