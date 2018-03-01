Президент Украины Петр Порошенко назвал «вопросом времени» уход российских банков с Украины, передает РИА «Новости».

«Они, эти банки, сейчас сворачивают свой бизнес на Украине, параллельно ведут поиск покупателей, поэтому их выход с местного рынка является только вопросом времени», — заявил Порошенко.

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Он также отметил, что этот процесс должен дать возможность обеспечить стабильность функционирования украинской банковской системы и не навредить экономике страны.

Ранее Порошенко заявил, что «Нафтогаз» должен добиться ареста активов «Газпрома».