Ткачев: экспорт продукции АПК из России может превысить импорт

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса из России могут превысить объемы импорта в 2020 году. Об этом сообщает RNS.

«Думаю, что уже в 2020 году агропромышленный комплекс России может достичь результата, которого не удавалось добиться десятилетиями, и вернуть себе статус нетто-экспортера продовольствия, утраченный 65 лет назад», — сказал Ткачев.

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Он также добавил, что «к 2024 году мы ставим амбициозную задачу довести объем экспорта до $50 млрд».

Ранее сообщалось, что Россия увеличила экспорт продукции АПК на 15%.