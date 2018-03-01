Орешкин спрогнозировал замедленное снижение ставки по ипотеке

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ставки по ипотеке в России в 2018 году продолжат снижаться, но чуть медленнее, чем в прошлом году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы видим, что доходности российских государственных облигаций опустились к отметке 7%. Они, конечно, должны уйти ниже, и постепенно это будет приводить к тому, что ставка будет снижаться. Мы видели активное снижение ставки в прошлом году, ожидаем чуть менее активное, но все равно продолжение этого тренда в этом году», — сказал Орешкин.

Реклама

По его словам, снижение ставки по ипотеке зависит от того, «насколько устойчива макроэкономика, инфляция, насколько эффективен строительный комплекс и банковская система».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил о необходимости снижать ставку по ипотеке до 7-8%.