Суд отклонил жалобу Siemens на решение по «крымским турбинам»

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Siemens на решение суда по поводу поставок турбин для строящихся в Крыму электростанций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Решение арбитражного суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — заявили в суде.

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Ранее сообщалось, что девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу Siemens на решение нижестоящего суда, который отклонил иск немецкого концерна к структурам «Ростеха» по поставкам турбин в Крым.

В начале января арбитражный суд Москвы отклонил иск российской «дочки» Siemens к структурам «Ростеха» — ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ) и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ОАО ТПЭ) — об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.