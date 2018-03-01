Медведев поручил приступить к проработке задач из послания Путина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал членов правительства приступить к проработке задач из послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина, передает «Интерфакс».

«Прошу всех членов правительства, вице-премьеров и министров, и руководителей агентств и служб, которые входят в структуры правительства, уже приступить к предметной проработке всех поставленных задач, соответствующим образом настроить коллег. Понятно, что работы будет очень много», — сказал Медведев на заседании правительства.

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Он отметил, что сейчас правительству необходимо активно работать, чтобы начать реализацию послания. По его словам, в ближайшее время будут сформулированы поручения президента.

Ранее Путин поставил задачу по темпам роста экономики выше мировых.